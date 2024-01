Quem é a primeira-dama do axé: tudo filmado e cinco seguranças a tiracolo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Léo Santana é casado com a dançarina e influenciadora Lore Improta desde fevereiro de 2021. Os dois são pais da pequena Liz, de dois anos. Lore só circula com seguranças, sempre bem vestida e com uma equipe para gravar todos os seus passos. É que ela precisa abastecer suas redes sociais quase instantaneamente, vem de lá o seu maior faturamento. Durante o Festival de Verão de Salvador, Lore esteve nos dois dias na área vip. Mesmo sendo uma zona exclusiva, não abriu mão de seus cinco seguranças – quase tão altos quanto o marido da moça. Simpática, não hesitou aos pedidos de fotos de fãs – sim, ela tem fãs, muitos. Isso quando os guarda-costas permitiam. Léo se apresentou no domingo, 28, depois de voltar de sua estreia em um bloco de rua no Rio – com milhares de pessoas, emendar mais dois shows – e se preparar para um evento beneficente no começo da semana. Com agenda cheia, Léo é dos mais requisitos cantores de axé na atualidade. Sua primeira-dama não fica por menos.