Quem é a cantora que o Brasil esqueceu; saiba o motivo

A incrível história de Leny Eversong ou A cantora que o Brasil esqueceu, esse é o título da obra de Rodrigo Faour que conta a trajetória de Leny Eversong. A cantora, durante todo o tempo que esteve sob os holofotes, em uma carreira que atingiu o auge entre os anos 1940 e 1960, sofreu gordofobia da mídia. “Leny foi vítima de um nacionalismo exacerbado, de uma gordofobia constrangedora da imprensa e por não se encaixar em quaisquer padrões vigentes de voz, estilo, corpo ou nacionalidade. Numa época que estamos tentando reparar historicamente algumas injustiças é muito bom que seu legado seja revalorizado e que a potência de um canto, a musicalidade e a interpretação de um artista volte a ser parâmetro de qualidade artística”, explica o autor à coluna.

A artista ganhou o mundo na época, cantando no Uruguai, na Europa e sobretudo nos Estados Unidos, onde fez sucessivas temporadas, e foi elogiada por Frank Sinatra pela voz potente. “É importante para fazermos uma autocrítica do que valorizamos no Brasil. Tivemos uma cantora com uma potência vocal do grave matutino ao mezzosoprano na música popular, que não falava idiomas mas cantava em vários deles à perfeição. Consagrada internacionalmente sem qualquer esquema de marketing, sendo comparada pela crítica dos EUA e da Europa às maiores cantoras do mundo, que deixou pelo menos duas dúzias de gravações memoráveis e fizemos questão de esquecê-la ainda em vida”.

Faour lança a obra na quarta-feira, 29, na Livraria Janela, no shopping da Gávea, Rio de Janeiro, às 19h. Ele ainda conta com a participação especial da dragqueen Carlas Freitas.

