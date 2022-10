Quem é a brasileira que conquistou o polêmico Kanye West

Separado há um ano e meio da mega-influencer Kim Kardashian, o cantor e polemista Kanye West, 45 anos, tornou-se um trampolim para a fama de namoradas lindíssimas e pouco conhecidas. A, digamos, musa da vez é brasileira da gema. Nascida e criada no Complexo do Chapadão, no Rio, e radicada em Los Angeles desde 2016, a modelo Juliana Nalú, 23 anos, tem sido vista com ele em jantares, passeios e até um cineminha no sábado — sem dar bola para o último absurdo do rapper, que postou “Morte ao povo judeu” e foi suspenso do Twitter. Juliana conta que o conheceu no início do ano: “Estava em uma festa quando ele me abordou sorrindo e disse: ‘Adorei seu look’. Agradeci e me apresentei”. Na sequência, posou para um catálogo da marca dele, Yeezy, e o resto é história.

Publicado em VEJA de 19 de outubro de 2022, edição nº 2811