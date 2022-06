Quase aos 70, Eliane Giardini fala de relações e vibradores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É jurando de pés juntos passar longe de qualquer crise existencial que Eliane Giardini se aproxima — em ótima forma — do aniversário de 70 anos, em outubro. “É tão surreal esse número. Não me identifico com os 70, mas estou chegando a eles muito bem”, afirma a atriz, em cartaz em São Paulo com a peça Intimidade Indecente. Depois de passar mais de vinte anos casada com o também ator Paulo Betti (“Sou muito amiga de todos os meus ex”), com quem tem duas filhas, Eliane no momento está solteira. Procurando um par? “Não, mas permaneço atenta.” De qualquer forma, ressalta, existem outras eficientes maneiras de se “exercer o sexo o tempo todo”. “Vibradores, por exemplo: sabendo usar, não vai faltar bem-estar”, diverte-se.

Publicado em VEJA de 29 de junho de 2022, edição nº 2795