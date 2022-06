Saiba onde e quantos dias Lula terá que ‘dançar’ para alcançar Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Demorou mas Lula (PT) enfim se rendeu ao Tiktok, rede social de compartilhamento de vídeos, em sua maioria, divertidos e voltados ao público jovem. Em um dia na rede social, o ex-presidente tem 32.800 seguidores e, após postar dois vídeos, acumula 17.100 curtidas – até o começo da tarde desta terça-feira, 21. Ele se descreve na legenda como o “presidente que mais criou universidades na História do Brasil”, uma clara referência a tentar agradar o público-alvo do Tiktok. Jair Bolsonaro (PL) domina a rede social há muito mais tempo, acumulando 1,7 milhão seguidores e 17,5 milhões curtidas. A descrição de seu perfil é mais fria: “Capitão do Exército Brasileiro, eleito 38° Presidente do Brasil”. Como se percebe, Lula vai precisar criar muita “dancinha” para alcançar os números do oponente. Para ser mais exato, neste ritmo de seguidores, para alcançar Bolsonaro, Lula precisará de 534 dias para chegar no mesmo número de seguidores. Ou seja, praticamente um ano e meia de muito vídeo “engraçadinho”.