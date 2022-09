Quanto Lexa gastou para estar no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O último dia de Rock in Rio tem um lineup composto inteiramente por mulheres. No Espaço Favela, a cantora Lexa é que protagoniza as apresentações, e é a mais esperada pelo público. Para estar no festival, ela envolveu toda família na produção. Além do marido, que deu pitacos sobre a sua performance, a irmã de apenas 13 anos foi responsável por ajudar a equipe a elaborar seu figurino, que será mais de um. São várias trocas de roupa, com muita pedraria, diz a cantora. O investimento de Lexa não foi baixo. “Já perdi as contas de quanto gastei para estar aqui. São 24 bailarinos, mas tenho certeza que tudo já está valendo a pena”.

Rock in Rio | Lexa diz o que espera do país após as eleições Cantora se apresenta neste domingo no Espaço Favela. Confira a cobertura do festival na coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/tinueQh0oe — VEJA (@VEJA) September 9, 2022