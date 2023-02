Quanto custa um desfile de escola de samba aos cofres públicos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Essa é a pergunta que muita gente se faz quando critica as escolas de samba – potência cultural do Brasil reconhecida no mundo todo e grande atrativo para o turismo nacional. Pois bem, vamos aos números: A prefeitura do Rio disponibiliza 2,15 milhões de reais, enquanto que o governo do estado prometeu repasse de 750 mil reais a cada uma das doze escolas do grupo especial. Ou seja, um total de quase 35 milhões de reais investidos apenas na preparação das escolas de samba do grupo Especial e seus desfiles – o que beira três milhões por escola. Na outra ponta desse cálculo, um levantamento divulgado pela prefeitura carioca ainda em 2022 mostra que o carnaval movimenta cerca de 4 bilhões de reais na economia da cidade em uma semana de eventos. Ou seja, um investimento e tanto, com retorno garantido.