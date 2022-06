Protestos contra Bolsonaro ecoam no último dia do Rock in Rio Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de um sábado bem família e com um público mais velho, o último dia do Rock in Rio Lisboa neste domingo, 26, começou lotado de jovens e em tom político. No intervalo de uma das músicas de apresentação da funkeira Rebecca, amigona de Anitta, o público engatou em um coro com ataques ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ehh, Bolsonaro, vai tomar no c….”, gritavam os fãs da cantora. Visivelmente constrangida com os ataques e evitando polêmica, Rebecca, saiu pela tangente. Ao microfone disse: “Sei que vocês me amam. Gostaram da minha roupa?”. Em seguida chamou um convidado para o show, o músico Ancelmo Ralph.

Esse é o primeiro grande show internacional de Rebecca, que tem músicas e clipes gravados com o furacão Anitta. A VEJA a funkeira disse que investiu 250.000 reais do próprio bolso na apresentação e que trouxe 28 pessoas para Lisboa. “Vou voltar com o nome sujo para o Brasil”, disse, brincando.

Entre as músicas apresentadas por Rebecca no Rock in Rio Lisboa está Combatchy, em parceria com Lexa, Luiza Sonsa e Anitta – que apareceu em fotos no painel do palco. “Mais tarde vai ter Anitta no Palco Mundo. Galera vai fazer o show”, disse, logo em seguida interrompida por mais gritos de “Fora Bolsonaro”. Os 80 000 ingressos para o festival neste domingo esgotaram. A atração mais esperada é Anitta, que sobe ao Palco Mundo às 21h.