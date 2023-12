Promessa da vela, dupla do Iate Rio é campeã no Mundial da Juventude

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com uma trajetória exitosa na Vela, a dupla do Iate Clube do Rio de Janeiro Joana Gonçalves e Gabriela Vassel, ambas de 18 anos, acaba de se sagrar campeã no Mundial da Juventude 2024. A principal competição de Vela Jovem do Mundo será realizada até sábado, 16, em Búzios, reunindo 400 velejadores de 62 países na cidade da Região dos Lagos. O desempenho da dupla, que venceu na classe 420 feminino, é a cereja do bolo de uma temporada de sucesso. Só neste ano, as atletas já haviam sido campeãs do Brasileiro da classe 420 e subido ao pódio do Mundial Aberto de Alicante, na Espanha.

“O dia foi incrível em Búzios com muito vento e nós fizemos uma regata muito boa, conquistamos o resultado. Vamos continuar evoluindo, uma puxando a outra. ‘Ganhar em casa é ainda mais especial. O campeonato foi lindo”, comemorou Joana. “Foi uma conquista importante pra gente, pois treinamos juntas ao longo do ano na mesma raia de Búzios. A sensação é incrível de conquistar esse título e agora vamos para o Sul-Americano no fim do mês”, continuou Gabriela.

Ao longo das regatas do Mundial, elas foram observadas de perto pelas bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze, que também estão em Búzios para treinamento. As atletas do Iate Rio saem desta competição, conhecida por revelar campeões olímpicos como as próprias Martine e Kahena, com inspiração renovada para novos desafios. Formada por 14 atletas, a equipe brasileira de Vela Jovem que disputa o torneio tem patrocínio do Grupo Energisa. O grupo também patrocina com 540 mil reais, via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o projeto CBVela, que aperfeiçoa jovens atletas brasileiros na modalidade. A vela é o esporte que mas trouxe medalhas de ouro para o Brasil em Olimpíadas, sendo oito de ouro.