Produção confirma detalhes do show de Madonna no Rio de Janeiro

Madonna fará um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira, 25, em coletiva de imprensa no Copacabana Palace, com a Bonus Track, Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, e os patrocinadores Itaú e Heineken. A apresentação intitulada The Celebration Tour in Rio será o encerramento da Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira da Rainha do Pop. “A maior pista de dança do mundo”, anuncia a equipe. A apresentação, com início marcado para 21h45, terá entrada por ordem de chegada. O show será transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo Multishow. A expectativa é que a Rainha do Pop reúna mais de um milhão de pessoas nas areias, que terá um esquema de segurança na mesma linha do Réveillon. Madonna já se apresentou no Rio de Janeiro em outras ocasiões, nos anos de 1993, 2008 e 2012.