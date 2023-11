Priscilla Alcântara larga gospel, muda visual e é atacada por evangélicos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Priscilla Alcântara, 27 anos, surpreendeu a todos ao anunciar mudança drástica em sua carreira. No domingo, 5, a cantora, um dos nomes mais fortes do segmento gospel na atualidade, afirmou que vai se dedicar de vez ao pop. Tatuagens pelo corpo, incluindo a palavra “amor” na parte de dentro dos lábios inferiores, cabelo vermelho e repaginada no guarda-roupa são apenas algumas das modificações visíveis. “Sou grata por tudo o que vivi enquanto Priscilla Alcântara. Só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz, por isso decidi deixar ela por aqui e seguir sendo só Priscilla. Queria que me conhecessem como a Priscilla que canta, como eu disse 20 anos atrás. Cantar e não atender expectativas alheias. Só cantar”, diz. As críticas já começaram. Seus seguidores evangélicos não se conformam com a brusca mudança de rumo e a atacam por terem sido “enganados”. Xii…