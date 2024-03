Príncipe Harry é citado em processo que acusa rapper de tráfico sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe Harry teve o nome envolvido no processo de 30 milhões de dólares movido contra o rapper Sean ‘Diddy’ Combs por abuso sexual de homens e mulheres. De acordo com os documentos judiciais, obtidos pelo Daily Mail, o produtor musical Rodney ‘Lil Rod’ Jones acusa Diddy de usar sua proximidade com o duque de Sussex e com outras estrelas para conseguir dar legitimidade aos atos criminosos dele. Isso teria ajudado o músico a construir uma reputação de “dar as melhores festas”. Tais eventos eram usados para fechar relações comerciais e teriam feito Combs aumentar ainda mais a sua fortuna bilionária. Os documentos, no entanto, não apontam qualquer irregularidade cometida por Harry. No processo, o produtor afirma que o rapper o agrediu sexualmente. Além de que meninas menores de idade e profissionais do sexo eram convidadas das festas na casa do rapper e que ele viu Diddy drogar suas bebidas.