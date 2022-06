Princesa da Noruega anuncia noivado com ex-presidiário americano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Poucas casas reais exibem padrão mais pé no chão do que a da Noruega. O príncipe herdeiro Haakon se casou com Mette-Marit, mãe solteira de um menino cujo pai foi preso por tráfico de drogas. A princesa Martha Louise se uniu ao escritor Ari Behn, que viria a se suicidar em 2019, quando já estavam divorciados. Agora Martha Louise, 50 anos, anuncia seu noivado com o americano Durek Verrett, 47, autoproclamado Xamã Durek, de duvidosa reputação. Fazem parte do currículo do xamã: 1) um livro em que avisa que o sexo casual atrai “espíritos do submundo” (ele tem a cura); 2) ter dedurado a ex-mulher checa à imigração (ela foi deportada); e 3) ter passado um ano na cadeia. Impávida, a princesa pondera: “O amor transcende e nos faz crescer”.

Publicado em VEJA de 15 de junho de 2022, edição nº 2793