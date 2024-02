Primeira-dama do axé fala de tratamento para dominar Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lore Improta, conhecida como primeira-dama do Axé, casada com o cantor Léo Santana, assiste os desfiles na primeira noite do Grupo Especial na Sapucaí. Antes de curtir a folia, a influenciadora, que também desfila como musa na Viradouro, falou sobre a preparação para o desfile.

“Eu tenho muitas alergias, então pela primeira vez fiz um esquema de trazer minhas marmitas. Eu trouxe umas oito de comida mesmo, arroz, feijão, para não ter contato com nada que me faz mal. No ensaio técnico foi a primeira vez que eu sambei sem dor. Eu fiz infiltrações há uns 10 dias atrás e estava tensa porque achei que ia sentir dor. Mas entrei no primeiro setor e não senti. Estou com os meus pés dormentes. Não sinto os três últimos dedos dos dois pés, mas prefiro assim”, disse.

Ela ainda falou sobre o ciúmes com Léo. “Eu perguntei para ele ontem: ‘quer ver a minha fantasia?’ e ele ‘não’. Mas ele saiu no trio todos os dias com a barriga de fora. Eu que lute”.