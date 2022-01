Prefeitura usa foto de Bebê Alice sem autorização e depois apaga; veja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No mesmo dia em que Morgana Secco, mãe da pequena Alice, veio a público reclamar do uso indiscriminado da imagem de sua filha em mensagens políticas e religiosas, a prefeitura de Diadema publicou em seu perfil oficial no Instagram uma campanha de vacinação contra a Covid “estrelada” pela menina. A imagem utilizada é um frame da propagando do banco protagonizada por Alice e Fernanda Montenegro, e foi posteriormente apagada da página. Procurada por VEJA, a prefeitura de Diadema não se pronunciou sobre o caso.

