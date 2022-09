Por que todo mundo quer filmar e não assistir aos shows

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fenômeno mundialmente percebido já há algum tempo, desde que as novas tecnologias facilitaram o uso das redes sociais por meio de aparelhos móveis e a banda larga tomou conta dessas plataformas, é perceptível que também houve uma maneira em como se consome o entretenimento ao vivo — principalmente os shows em grandes festivais. Todos querem mostrar que estavam presentes, seja filmando ou postando, de alguma forma, imagens que traduzam a emoção do momento.

É interessante observar que o fenômeno contemporâneo muitas vezes acaba atrapalhando a própria percepção da realidade. As pessoas deixam de vivenciar a experiência para transportar ao mundo virtual o que teria sido melhor vivenciado no mundo real.

O que se percebe durante os dias de Rock in Rio são grandes paredões formados por telas luminosas de celulares e pessoas que deixam de curtir e interagir com seus ídolos para apenas registrá-los em stories ou no feed, que vão para a “eternidade” das redes sociais.

Esse dito fenômeno comportamental é uma tradução da facilidade das novas tecnologias, porém, também é fruto de uma má administração do tempo livre. Vivenciar o Rock in Rio ao vivo é uma oportunidade que, para muitos, é única. Para outros tantos, munidos de seus celulares, se torna apenas mais um registro no meio de tantos em suas plataformas digitais.

O papel das redes sociais hoje, muito mais do que informar, é servir de outdoor publicitário de si mesmo, no qual as pessoas se promovem dentro de circunstâncias pessoais. Registrar um show e mostrar que estava presente acaba sendo muito mais importante e necessário, nesse sentido, do que apenas curtir o momento.

O que se leva dessa experiência? Apenas likes, likes e likes. No fim, o objetivo é apenas esse: favorecer o engajamento e mostrar que se está no presente, mesmo estando com os olhos vidrados em pequenas telas.

