Por que toda celebridade ‘poderosa’ quer chamar atenção no Met Gala

O Met Gala, um dos eventos de moda mais importantes do ano, foi criado em 1948 pela publicitária Eleanor Lambert e é uma arrecadação de fundos dedicada ao Costume Institute do Metropolitan Museum of Art da cidade de Nova York. O evento acontece toda primeira segunda-feira de maio, que este ano é dia 6, e não se restringe a nomes do setor, com participações de inúmeras celebridades. A editora-chefe da Vogue americana, Anna Wintour, é presidente da gala desde 1995.

Todo ano há um tema e do Met Gala de 2024 é Belas Adormecidas: O despertar da moda, uma exibição de peças de roupa icônicas e históricas. O código de vestimenta para os convidados não é o nome da exposição, como muitos acham. São duas opções: o black tie ou The Garden Of Time, nome de um conto, escrito pelo autor J.G. Ballard em 1962. E como todos os anos, são esperadas produções mais conceituais, artísticas e que privilegiam técnicas complexas para a elaboração das roupas.

O evento atrai a atenção da mídia e do público em geral, com cobertura extensiva em redes sociais, revistas e sites de moda. Além de inspirar estilistas e entusiastas da moda, gerando discussões e debates sobre estilo e criatividade, celebridades conseguem se afirmar como criadoras de tendências. E não só os looks chamam atenção, como todos os bastidores dos famosos. Estar por lá é sinal de prestígio, acima de tudo.