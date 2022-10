Por que quase nenhuma mulher sertaneja declarou apoio em Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 28 out 2022, 19h49 - Publicado em 30 out 2022, 07h01

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli Atualizado em 28 out 2022, 19h49 - Publicado em 30 out 2022, 07h01

Entre os estilos musicais, existe uma divisão clara entre apoiadores do ex-presidente Lula (PT) e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Cantores de pop, rap e MPB anunciaram preferência no petista, já no ritmo sertanejo os votos são direcionados ao atual presidente. Porém, as mulheres sertanejas, ao contrário dos homens, não declararam apoio maciço a Bolsonaro. Maiara e Maraísa, Naiara Azevedo, Simone e Simaria, Mari Fernandez, e Ana Castela são alguns dos nomes da música sertaneja que não disseram em quem vão votar neste domingo, 30. Preferiram se manter fora das discussões. Também, no encontro dos sertanejos com Bolsonaro em Brasília, no dia 17 deste mês, somente Sula Miranda estava presente representando o gênero feminino.

Rodrigo Faour, 50 anos, crítico musical, jornalista e pesquisador de Música Popular Brasileira (MPB), aponta à coluna que o motivo para elas não declararem o voto é não entrar em conflito com a maior parte do próprio público – tido como conservador. “Talvez elas tenham um pouco de vergonha da misoginia do presidente, mas não possam se comprometer em apoiar seu adversário porque grande parte deste segmento musical é ligado a empresários e fazendeiros conservadores fiéis ao atual presidente. Marília Mendonça quando apoiou o #EleNão foi uma voz solitária nesse meio e foi achincalhada na época”.