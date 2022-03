Por que o novo disco de Anitta causa polêmica antes mesmo de ser lançado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lembra do “Girl From Rio”? Pois é. Morreu. O disco de estúdio, que teria o mesmo nome do single lançado há um ano, foi rebatizado e teve sua capa divulgada pela cantora nesta quarta-feira (31). O álbum agora se chamará “Versions of Me” e terá como imagem principal uma arte do diretor criativo Maxime Quoilin, com seis versões diferentes de Anitta. A ideia é mostrar a versatilidade e o poder de adaptação da cantora, que esta semana atingiu o topo da do Spotify global com a música Envolver.

A data de lançamento, anunciada ainda no ano passado, continua a mesma: dia 12 de abril. O falecido “Girl From Rio” teve como foto de divulgação uma imagem da cantora à frente de um ônibus retrô, nos arredores do Piscina de Ramos. Viralizou àquela época. A novidade está longe de ser uma unanimidade entre os fãs da cantora. “Gente, e o Girl From Rio?”, perguntou um seguidor. E Anitta: “Mudei o nome. Fazia mais sentido”. E mais não disse.