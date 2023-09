Por que o novo clipe de Jão está dando o que falar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Jão lançou o clipe da música Me Lambe com participação de João Guilherme nesta quinta-feira, 14. A música é uma das faixas do novo álbum Super, que foi lançado no mês passado. O anúncio que o filho de Leonardo participaria do clipe agitou a web. Isso porque a cena é bastante sensual – com direito a uma lambida no rosto do cantor. O assunto foi parar na lista dos mais comentados no X, antigo Twitter.

quem diria que apenas uma linguada seria capaz de me desestabilizar JÃO ME LAMBEpic.twitter.com/h28Zjtob9e — super triz ★ (@quietmilas) September 14, 2023

