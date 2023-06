Por que o Brasil voltou a estar na rota de shows internacionais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos últimos meses o país voltou a ser desejado por artistas internacionais, que têm estendido a turnê por cidades brasileiras. A mudança de cenário tem, entre outros motivos, as políticas voltadas à cultura e ao meio ambiente desde o começo do ano.

Depois de uma apresentação no Rock in Rio de 2022, Coldplay voltou ao Brasil em abril para realizar 11 shows em três cidades – São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Ainda sobrou tempo para uma visita ao presidente. A banda Imagine Dragons se apresentou entre final de fevereiro e início de março, com ingressos esgotados. A Paramore também esteve em terras brasileiras, com três shows em março, assim como a Backstreet Boys, que atraiu um público nostálgico. O grupo se apresentou em janeiro, passando por Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte com quatro apresentações da DNA World Tour. Mötley Crüe e Def Leppard fizeram show no Brasil de sua turnê conjunta em março. Além de Black Crowes, que voltou às terras brasileiras 27 anos depois da sua última passagem, no dia 14 de março. Em abril, o festival Monsters of Rock 2023 reuniu mestres de cinco gerações em São Paulo e trouxe bandas como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Candlemass, Symphony X e Doro. Também em São Paulo, o festival Summer Breeze aconteceu pela primeira vez no país no final de abril, com bandas como Stone Temple Pilots e Skid Row. Outra artista que marcou presença foi Alicia Keys, no Rio, em 3 de maio, e em São Paulo, no dia 5 do mesmo mês.

Entre as próximas visitas ilustres, está agendado o show do canadense The Weeknd, que marca presença na lista dos shows internacionais no Brasil. Serão três shows em duas cidades, marcados para outubro. Sucesso dos anos 2000, a banda RBD decidiu se juntar para uma turnê comemorativa e vem para quatro shows no Brasil em novembro, com a Soy Rebelde Tour. Todos os ingressos já esgotados. Este é outro motivo apontado para a vinda dos astros – o fervor causado pelo público brasileiro.

No mundo dos festivais, o The Town, evento criado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival já teve quatro headliners internacionais confirmados: Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e Bruno Mars. O Lollapalooza, que aconteceu de 24 a 26 de março, também em São Paulo, trouxe nomes como Rosalía, Billie Eilish e Lil Nas X. O MITA Festival reuniu em maio, entre Rio e São Paulo, nomes como Lana Del Rey e Florence. O baixista, co-vocalista e principal compositor da banda de rock Pink Floyd, Roger Waters, fará shows em seis cidades brasileiras: Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Taylor Swift é outra que anunciou vinda em novembro ao Brasil. No mesmo mês, o ex-Beatles Paul McCartney também deve se apresentar. Além dos confirmados Kendrick Lamar, Thundercat e Sofi Tukker no dia 5 de novembro. Mas um dos nomes mais aguardados ficou para 2024. A turnê de Madonna, The Celebration Tour, que celebra seus 40 anos de carreira, previa chegada ao Brasil no início do ano que vem, ainda sem data divulgada. Mas está momentaneamente suspensa devido a seus recentes problemas de saúde.

