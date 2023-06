Madonna tem alta, mas turnê segue suspensa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna, 64 anos, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira, 29, e foi transportada para sua casa em Nova York em uma ambulância particular, segundo informações da CNN americana. Em uma postagem compartilhada em seu Instagram na quarta-feira, 28, o empresário Guy Oseary compartilhou que a cantora “desenvolveu uma infecção bacteriana grave que a levou a ficar vários dias na UTI” no último sábado. “A saúde dela está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa”, escreveu Oseary. Ele acrescentou que Madonna adiaria o lançamento de sua próxima turnê enquanto se recupera. “Neste momento, precisamos pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes com vocês assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para shows remarcados”.

A turnê Celebration de Madonna estava programada para começar em 15 de julho em Vancouver, Canadá, continuaria nos Estados Unidos até o início de outubro, quando seguiria para a Europa.





