Por que Jennifer Lopez não gostou de dividir show com Shakira

Jennifer Lopez não gostou nadinha da ideia de dividir o show do intervalo do Super Bowl 2020 com Shakira. Em trecho do documentário da cantora para Netflix, Halftime (2022), Lopez conta que, inicialmente, não concordou com a ideia da National Football League de ter duas cantoras no mesmo palco. Lopez aparece conversando com diretor de música Kim Burse sobre o tempo da apresentação. “Nós temos a p**ra de seis minutos. Temos trinta segundos de uma música e se pararmos um minuto temos apenas cinco restantes” diz, visivelmente preocupada com o pouco tempo de apresentação. “Mas, tem que ter certas músicas que cantamos. Temos que ter nossos momentos para cantar. Não vai ser uma p**ra de uma dança. Temos que cantar nossa mensagem… É a pior ideia do mundo ter duas pessoas no Super Bowl. Foi a pior ideia do mundo”, continua.