Por que Emma Stone foi obrigada a comer 60 pastéis em ‘Pobres Criaturas’

Emma Stone relatou uma situação curiosa durante os bastidores do filme Pobres Criaturas, que está concorrendo ao Oscar 2024. Num evento em Los Angeles, nos Estados Unidos, a atriz foi questionada sobre as cenas explícitas de sexo que teve de gravar, mas respondeu de forma inusitada que, mais difícil, foi comer 60 pastéis de nata no set. “A primeira mordida é deliciosa, mas no final você realmente quer vomitar”.

No longa, a sua personagem Bella Baxter conhece ‘Lisboa’, na realidade do filme, e experimenta pela primeira vez os pastéis de Belém, doce típico português. Ela se apaixona pelo quitute e acaba provando o doce inúmeras vezes, o que fez Emma quase vomitar nas gravações.