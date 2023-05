Por que Eduardo Suplicy foi o único político no velório de Rita Lee

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), 81, compareceu ao velório de Rita Lee, na manhã da última quarta-feira, 10, apesar da “profecia” escrita pela cantora. Em sua autobiografia, a artista escreveu: “Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los”.

“Eu sei que está escrito no último livro dela que não venham políticos ao velório dela, porque é capaz até de ela se levantar do caixão e xingar os políticos. Mas, quando ela lançou o último livro biográfico, eu fui ao lançamento e ela me deu um abraço de muita amizade”, disse o deputado estadual em entrevista a TV Globo. “Ela merece toda nossa amizade porque ela nos proporcionou tantas alegrias e continuará proporcionando. As canções dela ficam para sempre na memória do povo brasileiro”, completou o político.