Por dentro da luxuosa mansão de Gloria Pires em Brasília

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2023, 13h12 - Publicado em 26 out 2023, 07h01

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 27 out 2023, 13h12 - Publicado em 26 out 2023, 07h01

Após ter compartilhado nas redes sociais a propriedade da família em Angra dos Reis, Antônia, 31, revelou os detalhes de outra residência dos pais, Gloria Pires, 60, e Orlando Morais, 61. No seu perfil no TikTok, a herdeira apresentou a mansão em Brasília. “Vou fazer um tour número 2 na nossa casa de Brasília, já que vocês falaram tanto da casa de Angra, rendeu tanto, vamos render um pouco mais”, disse Antônia. Ela explicou que o projeto foi feito pelo arquiteto Sérgio Parada e a família já comprou a casa pronta. O imóvel possui dois andares, com pé-direito alto e uma sala ampla. Além disso, possui sauna, piscina e uma vista para um lago. Outro detalhe é o piano, presente em quase todas as residências da família, e algumas obras de arte, como objetos feitos por Oscar Niemeyer e fotos de Walter Firmo.

“Meu pai, principalmente, quando vai escolher um imóvel, ele que é superligado em imóveis, sempre foi, é um dos nossos negócios familiares. Ele pensa muito nisso, que o imóvel é uma experiência, então a forma que ele é decorado, os materiais que são usados”, explicou. No fim do vídeo, a artista contou com uma participação da irmã, Cleo, que também estava na cidade para acompanhar um evento beneficente.

Continua após a publicidade