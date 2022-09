Perrengue vip: caos no espaço de famosos no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A área vip – a mais seletiva do Rock in Rio, onde ficam os famosos – já vinha apresentando problemas por causa de filas gigantes para acessar o buffet e bares, agora virou um caos completo com a chuva. As pessoas que ficam no gramado para curtir os shows correram para o espaço fechado, que ficou super lotado. Teve gente sentando no chão, porque as cadeiras disponíveis não comportavam tanta gente. E as filas são intermináveis. Parece que o vip não está tão exclusivo assim. Assista o vídeo exclusivo feito pela coluna mostrando a confusão dentro do camarote.