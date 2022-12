‘Pepsi, Cadê Meu Avião?’: A série que desnuda bizarro erro publicitário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A nova série documental da Netflix, Pepsi, Cadê Meu Avião? conta a história de John Leonard, um estudante universitário do estado de Washington, que decidiu cobrar o prometido por uma campanha publicitária. Em 1996, a PepsiCo lançou uma ideia de Pepsi Points, no qual os clientes podiam trocar os rótulos por produtos da marca (sessenta fichas renderiam um chapéu e quatrocentos uma jaqueta jeans, por exemplo). Mas no comercial que acompanha o lançamento, a empresa resolveu fazer uma brincadeira: qualquer um que coletasse 7 milhões de rótulos ganharia um jato Harrier. O erro? Acreditar que ninguém tentaria ganhar o avião.

Leonard, depois de ver o anúncio, percebeu que poderia comprar Pepsi Points por 10 centavos, assim o jato de 23 milhões de dólares lhe custaria 700.000 dólares. Ao longo de quatro episódios, a série relata a determinação do jovem em enfrentar uma corporação multinacional para conseguir o que um anúncio lhe prometeu. Em entrevista ao The Guardian, Leonard comentou: “Eles estavam contando com a existência de uma tonelada de sonhadores como eu, mas eles simplesmente nunca imaginaram que um sonhador como eu teria acesso a alguém que estivesse disposto a fazer esse passeio louco e realmente preenchesse o cheque”.

Agora aos 48 anos, ele vive em Talkeetna, no Alasca, e trabalha como guarda do parque nacional. Vive com a sua mulher, Dottie, e os seus dois filhos, uma filha e um filho.

