Pela primeira vez, Lula lidera no último bastião digital de Bolsonaro

Lula (PT) chegou no TikTok há menos de dois meses com o desafio de superar Bolsonaro (PL) na rede social mais compartilhada por jovens no país. Pela primeira vez desde que criou seu perfil, um vídeo seu registrou mais visualizações do que o do concorrente. O fato aconteceu entre os dias 18 e 28 de julho, justamente com um vídeo em que aparece com uma senhora de 79 anos, conhecida como Dona Buraca. A publicação foi visualizada mais de 7,2 milhões de vezes.