Patrícia Poeta e Manoel Soares são ignorados pela cúpula da Globo

Os apresentadores Pedro Bial, Fátima Bernandes e Ivete Sangalo, as autoras Rosane Svartman e Manoela Dias, os atores Rafael Portugal e Tony Ramos, entre outros, foram convidados pela alta cúpula da emissora a estarem no palco do Rio2C, na tarde desta quarta-feira, 12, para apresentar as novidades da programação da TV Globo e do Globoplay. Eventos assim são bom termômetro para avaliar quem está com prestígio entre os executivos. Nada, nenhuma palavra, foi dita sobre o Encontro. Ok, não é um programa que apresenta novidades no horizonte. Mas também chamou a atenção que nenhum diretor quis fazer qualquer declaração sobre o clima entre Patrícia Poeta e Manoel Soares nos bastidores. A ordem é silêncio total. Presente ao evento, Amauri Soares, ex de Poeta, é desde março o diretor dos Estúdios Globo, no lugar de Ricardo Waddington.

Confira vídeos da cobertura do Rio2C: