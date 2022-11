Parlamentares do Rio entram no clima de um ‘MMA federativo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) promoveu um jantar nesta quinta-feira, 10, para os parlamentares fluminenses eleitos para Rio e Brasília. Dos novatos, como Dani Balbi (PCdoB), aos veteranos, como Chico Alencar (PSOL), o grupo compareceu em peso à Casa Firjan e reagiu com entusiasmo à convocação feita por Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da Firjan, para entrar no “MMA federativo, juntos e misturados, pelo interesse da população carioca e fluminense”. “É isso, é a união pelo Rio”, comentava, animado, o vereador Tarcísio Motta (PSOL), eleito deputado federal.