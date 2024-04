Paralamas do Sucesso relembram trajetória no ‘Som Brasil’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os Paralamas do Sucesso, que soma 40 anos de carreira, é tema do primeiro Som Brasil do ano. O programa, apresentado por Pedro Bial, vai ao ar na TV Globo no dia 1º de maio, após a novela Renascer. Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone contam histórias da trajetória da banda, revelam como se conheceram e como trabalharam a própria composição musical. “Se alguém falasse, lá atrás, que a gente ia ter 40 anos de carreira, acho que eu teria tido a maior crise de riso da história. Ao mesmo tempo, a gente sonhava, claro. Era o que a gente mais queria fazer da vida: tocar para a plateia, gravar um disco”, disse Barone.

Em um certo momento, Bial pergunta onde Bi e Barone estavam no momento do acidente aéreo que deixou Herbert paraplégico, em 2001. “Estava em Cuba com minha mãe. A gente estava numa pausa de seis meses na banda. Uma semana antes a gente (Herbert e eu) esteve junto em Paraty. Soube pela embaixada, a comunicação era difícil. Levei três dias para voltar e só quando cheguei que entendi a real situação”, lembra Bi. “Eu estava no Rio, almoçando com a família e foi como cair um céu na tua cabeça. Foi choque”, revela João.