Papa Francisco sugere possibilidade de bênção para casais do mesmo sexo

Papa Francisco sugeriu a possibilidade de padres darem bênçãos a casais do mesmo sexo. O pontífice de 86 anos deu sua opinião sobre o assunto em uma carta de oito páginas, divulgada na segunda-feira, 2, em resposta a perguntas formalmente enviadas por cinco cardeais conservadores da Ásia, Europa, África, Estados Unidos e América Latina. A chamada “dubia” também continha uma série de perguntas sobre temas variados.

Na resposta, o papa afirmou que a Igreja é clara em relação ao sacramento do matrimônio, que deve ocorrer apenas entre um homem e uma mulher. Francisco disse ainda que a Igreja deveria evitar qualquer outro ritual que contrarie esse ensinamento. No entanto, ele afirmou que “a caridade pastoral deve permear todas as nossas decisões e atitudes. Não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem”. Segundo ele, algumas vezes os pedidos de bênção são a forma de as pessoas se aproximarem de Deus, mesmo que alguns atos sejam “objetivamente moralmente inaceitáveis”.

