Paolla Oliveira será rainha de bateria da Grande Rio em 2024

Paolla Oliveira vem quebrando antigas tradições da Grande Rio. A escola, que ficou em sexto lugar do grupo especial do carnaval carioca desde ano, costumava manter as rainhas de bateria por, no máximo, dois anos consecutivos na avenida. Paolla, no entanto, já está no seu terceiro e não para por aí. Segundo fontes ouvidas pela coluna, a atriz acabou de ser convidada pela agremiação para ser madrinha da escola novamente em 2024. E a resposta foi um imediato “sim”.

“Estou vivendo um momento em que a Grande Rio está criando raizes. E eu fiquei feliz deles terem me repensado. Não sei o tema ainda, não sei nada, mas estarei lá. Pela comunidade”, afirma à VEJA

