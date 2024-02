Paolla Oliveira ironiza derrota no Carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Parece que o terceiro lugar para Grande Rio neste Carnaval não fez Paolla Oliveira perder o humor. A atriz, musa do Camarote Arpoador, conversou com a coluna durante o Desfile das Campeãs deste sábado, 17. “Meu amor, só vence uma. Não posso fazer nada. É a opinião dos jurados. Falaram que a minha fantasia me machucou, mas não foi tanto assim. Ela prejudicava muito a visão, mas vou repetir mais uma vez a experiência. Tudo pela minha bateria”, disse ela acompanhada do namorado, o sambista Diogo Nogueira.

