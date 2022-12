Paolla Oliveira e a pressão pela maternidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Namorada do músico Diogo Nogueira, atriz da novela das 7, Cara e Coragem, Paolla Oliveira, 40 anos, passou boa parte do ano sendo cobrada pelo fato de ainda não ser mãe — como se as redes sociais tivessem alguma coisa a ver com isso. Bem resolvida, ela não dá bola para a interferência. “Maternidade já foi uma pergunta, depois uma pressão. Fiz congelamento de óvulos para que fosse uma decisão”, diz, sem pressa de ter filhos. Na reta final da novela, Paolla só quer saber de descansar e viajar. O único plano para o futuro é conquistar o bicampeonato como rainha da bateria da Acadêmicos do Grande Rio, onde rebola há quatro carnavais. Vencedora deste ano, a escola prepara para 2023 um enredo sobre Zeca Pagodinho.

Publicado em VEJA de 28 de dezembro de 2022, edição nº 2821