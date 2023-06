Pai de Justin Bieber é detonado por comentário contra Dia do Orgulho Gay

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jeremy Bieber, pai do cantor Justin Bieber, causou polêmica na manhã desta quarta-feira, 7, após publicar um comentário homofóbico sobre o mês do Mês do Orgulho LGBTQIAP+. No Twitter, ele escreveu em tom de ironia: “Não se esqueça de agradecer a uma pessoa hétero este mês por sua existência”. Na segunda-feira, 5, o pai do cantor também fez uma postagem questionando a comemoração. “Precisamos celebrar as famílias. Você sabe o motivo de estarmos todos aqui! As coisas que esta geração glorifica são inacreditáveis!”.

O Mês do Orgulho LGBTQIAP+ foi criado com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate à crimes contra a comunidade, já o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+ é celebrado no dia 28. Nas redes sociais, fãs reprovaram a atitude de Jeremy e fizeram milhares de comentários nas postagens, como: “Não se esqueça, agradeça ao Justin Bieber este mês pelas suas contas pagas”.

