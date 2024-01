Padre Júlio Lancellotti resgata vídeo de bispo chamado de ‘comunista’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois que virou alvo do fundador do MBL, Rubinho Nunes (União), Júlio Lancellotti resgatou um vídeo antigo de Dom Hélder Câmara para se antecipar sobre a explicação que terá que prestar numa CPI, sobre sua atuação junto às pessoas mais pobres que vivem na região central da capital paulista. Nunes obteve assinaturas para instalar comissão para investigar o trabalho do religioso com os mais necessitados da região central de São Paulo.

Lancellotti relembrou no X, antigo Twitter, as palavras de Dom Hélder, um dos fundadores da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e símbolo de resistência ao regime militar. No vídeo de uma entrevista de 1987, após a redemocratização, Dom Helder explica os motivos do ódio que a Ditadura nutria contra ele. “Houve um tempo em que aqui, no Brasil, era assim: se um leigo, uma religiosa, um padre, um bispo trabalhava diretamente com o povo, ‘meu Deus é um santo’, ‘é uma santa religiosa’. Mas, quando a pessoa mesmo continuando a ajudar o pobre tinha a audácia de falar em justiça. Já viu palavra mais perigosa: justiça. Falar em promoção humana. Imediatamente era chamado de comunista”.