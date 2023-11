Otaviano Costa e Flávia Alessandra explicam como fecham cachês separados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Otaviano Costa, 50, e Flávia Alessandra, 49, fazem comercial de supermercado popular, clube de vinho, biscoitos saudáveis e, entre outros tantos, agora também de marca de relógios. Essa variedade em anúncios faz deles um casal-publicidade modelo no país. Eles estrelam a campanha de final de ano da Condor, como embaixadores da marca para anunciar novos modelos das coleções de kits Par Perfeito. Otaviano, que junto à mulher reúne mais de 19 milhões de seguidores, falou à coluna sobre esse case de negócios em domicílio.

Vocês estrelam muitas campanhas juntos. Os cachês são juntos ou vocês separam? Dentro da nossa agência, a Family House, que faz a gestão de nossas carreiras, imagens e negócios, temos três verticais muito claras. Primeiro, a vertical da Flávia Alessandra individual, a do Otaviano individual e a do casal. Quando envolve o casal para qualquer demanda artística, comercial ou publicitária, a gente traz o mesmo pensamento quando há uma demanda individual. A gente analisa todo o escopo, toda a demanda do cliente, vê qual o tamanho do uso de imagem e assim por diante. E aí, orçamos um valor baseado em parâmetros que a gente já determinou no mercado há anos.

Vocês fazem a própria gestão da carreira. Já recusaram alguma marca que não tinha relação com um dos dois, por exemplo? Temos várias coisas em comum e, mesmo antes de casados, essa já era uma questão potente e valiosa na decisão estratégica de associação de imagens ou de realização de negócios. Mais antes da gente saber do histórico da empresa e como ela é vista no mercado, tem uma coisa que é decisiva, que é se questionar se faz sentido para gente, se essa empresa tem nosso DNA. A gente já chegou a recusar muitas prospecções em vários segmentos que não faziam sentido.

No dia de fotos ou gravação de comerciais vocês se ajudam? Sim, determinamos um processo gostoso, colaborativo, construtivo, para que a gente possa estar o tempo todo olhando um para o outro de maneira carinhosa e cuidadosa, especialmente quando estamos num set de publicidade ou outro trabalho. A gente gosta de se cuidar e é claro que respeitando a personalidade de cada um.

Casados desde 2006, vocês ainda trocam muitos elogios nas redes sociais. O quanto isso é importante no relacionamento? Ah, a gente adora se elogiar e não temos nenhum pudor ou melindre em nos mostrarmos nas redes, às vezes de maneiras muito incomuns. Acho linda a minha esposa, gosto de cultivar isso o tempo todo, deixar claro especialmente pra ela o que eu penso. Até brinco que temos uma hashtag amor, público amor, mas eu também gosto de expor o outro lado dela também, que não é só do sentimento. Há admiração e carinho, mas há também picardia.

Final do ano chegando e presentear também é importante no relacionamento. Como fazem em casa: Preferem já avisar o que querem ganhar ou tentar surpreender? A gente é muito carinhoso um com o outro. Flávia especialmente é muito atenta, não só a mim, mas às meninas, nos familiares, amigos, é fora da caixa… Tenho que me esforçar mais ainda para buscar isso, mas tento também, já dei presentes incríveis, surpresas maravilhosas, já fiz coisas bem diferentes e que são valiosas para aquecer a relação, manter bem tudo fraterno, caloroso, gostoso.

Alguma vez já erraram feio no presente? Não me recordo de termos errado um presente. Já dei obras de arte para Flávia, como ela já me deu pianos, já dei viagens surpresas, tem essa balança de coisas, de vários aspectos e formas. Achamos importante darmos um presente, uma pequena lembrancinha… O grande erro é esquecer dos pequenos detalhes do relacionamento.