Os rumores extraconjugais que recaem sobre futuro rei da Dinamarca

Desde que a rainha Margrethe II da Dinamarca anunciou no domingo, 31, que abdicará do trono, após 52 anos de reinado, todas as atenções se voltaram ao seu sucessor, o primogênito príncipe Frederik, 55. O herdeiro é casado com a princesa Mary Elizabeth, com quem tem quatro filhos. Há dois meses ele é alvo de uma polêmica que vai além dos muros palacianos: um suposto caso com a socialite mexicana Genoveva Casanova. Tudo depois que ele foi visto numa noitada em Madri com a socialite. Em nota, a família real afirmou que não comentaria o que chamou de “rumores ou insinuações”. Frederik, primo de quarto grau do rei Charles III, não se manifestou. Já Casanova classificou a história como “maliciosa”. Em carta publicada no Instagram, assinada por seus advogados, ela ameaçou entrar com uma ação judicial contra a imprensa dinamarquesa, caso não houvesse retratação.