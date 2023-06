Os rumores acerca da escolha do figurino de rainha Camilla

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A rainha Camilla estava em Berkshire, Inglaterra, com o rei Charles para a abertura do Royal Ascot (uma famosa corrida de cavalos britânica). A nobre usava um jaleco branco, design personalizado da Dior. O curioso é que o look foi escolhido um dia depois que surgiram rumores de que Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, estava prestes a assinar um acordo para se tornar o novo rosto da grife. Seria uma provocação? A negociação, de todo modo, não deu certo e não foi confirmada por ambas assessorias.

