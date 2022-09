Os próximos passos de Justin Bieber ao interromper turnê

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para felicidade geral da nação roqueira (e dos organizadores), Justin Bieber, 28 anos, subiu ao palco e mostrou as tatuagens do torso nu no Rock in Rio. Pode ter sido sua última apresentação neste ano. Com problemas de saúde — ele sofre de síndrome de Ramsay Hunt, infecção viral que atinge o nervo facial e o sistema auditivo — e cada vez mais introspectivo e religioso, o ex-bad boy do rock cancelou as apresentações da Justice World Tour na América Latina, inclusive em São Paulo, nos dias 14 e 15. “Dei tudo de mim para o público do Brasil e, depois de sair do palco, fui tomado pela exaustão. Preciso fazer da minha saúde a prioridade agora”, disse, em nota. Semanas antes, porém, estava enfezado: destratou uma fã na Itália, a caminho do palco. “Sai da frente”, resmungou. Alguém, claro, gravou e postou.

Publicado em VEJA de 14 de setembro de 2022, edição nº 2806