Os protagonistas do filme ‘Barbie’ em ação: 50 tons de rosa

Antes mesmo de seu lançamento, previsto para julho de 2023, o filme Barbie, uma aventura com a boneca (em forma de gente) de mesmo nome e dirigido pela indicada ao Oscar Greta Gerwig, dá o tom do verão no Hemisfério Norte — um tom “enjoadamente adocicado”, na definição da Vogue, que passa por muito glitter, muito loiro platinado e rosa, quilômetros de rosa. Atriz principal, a bela Margot Robbie, 32 anos, não dá spoiler de jeito nenhum, mas brinca que o filme vai ser “o Coringa com gente bonita” — a começar por seu eterno par, Ken, vivido por um impagável Ryan Gosling, 41, loiríssimo e também com visual rosado. Embaladas pela novidade, celebridades de todas as formas e jeitos, de Kim Kardashian a Lizzo, correram às redes sociais para publicar sua foto em vários tons de rosa.

Publicado em VEJA de 13 de julho de 2022, edição nº 2797