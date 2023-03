Os pilotos que disputarão a Fórmula E, de carros elétricos, no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Brasil será palco, pela primeira vez, da principal competição mundial de carros elétricos, a Fórmula E. No dia 25 de março, a competição desembarca em São Paulo, reunindo 22 pilotos no circuito montado no Sambódromo do Anhembi. No total, 11 equipes irão disputar a prova, como Porsche, McLaren, Maserati e Jaguar – os carros “voam” a mais de 300 km/h. Estão confirmados nomes como o do alemão Maximilian Günther, que dirige pela Maserati; o mineiro Sérgio Sette Câmara, pela NIO 333 Racing; além de António Félix da Costa, Lucas di Grassi e Jean-Éric Vergne. Nelson Piquet Jr., filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, será co-apresentador da cobertura da transmissão.

