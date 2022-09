Os perrengues e as delícias da área VIP do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma área em frente ao Palco Mundo, com capacidade para cerca de 3.000 pessoas é o point desejo de muitos frequentadores do Rock in Rio. Mas para poder entrar é preciso ser convidado de uma das marcas patrocinadoras, ou do próprio festival. Engana-se quem pensa que na área VIP só tem famosos – os já badalados artistas de televisão, as novas caras de influencers, os jogadores de futebol e algumas autoridades políticas. Em sua maioria, são anônimos.

Na noite do último domingo, 4, a quantidade de pessoas presentes quase excedeu a capacidade máxima, fazendo com que a circulação entre os ambientes fosse dificultada, principalmente pelo grande número de crianças, trazidas ao local atraídas pelo show de Justin Bieber, aguardadíssimo neste festival. O fato atrapalhou o trabalho da imprensa, levada ali para registrar as personalidades do evento. Os repórteres eram autorizados a entrar no camarote duas vezes por noite, com estadia de uma hora e meia de duração cada. Todos devidamente avisados, a cada entrada, de que era proibido comer ou beber no recinto.

O VIP tem buffet da chef Morena Leite, com comidinhas servidas o tempo todo – com doces tipicamente brasileiros. Porém, filas gigantescas se formavam não só nas mesas de comida, como também nos bares para cervejas e drinks (em menor tamanho). Houve quem sentasse pelos cantos para conseguir comer sem ser esbarrado pelo furdunço. Nos intervalos dos shows, uma apresentação de piano animava a todos com clássicos do rock.

As celebridades fugiam do assédio do público, evitando assim fazer selfies. Frenéticas, elas saíam correndo de um espaço para o outro, negando serem incomodadas diante de tanto tumulto. Nos dias anteriores o assédio foi um pouco menor, mas a aglomeração formada, sobretudo na porta do camarote ‘vipinho’ – espaço exclusivo para algumas poucas celebridades convidadas para adentrar no ambiente do presidente do Rock in Rio, Roberto Medina -, fez com que muita gente se assustasse.

No vídeo abaixo um pouco das regalias do espaço nobre da Cidade do Rock.

Por dentro da área vip: os perrengues e as regalias dos convidados do #RockInRio pic.twitter.com/nDrwD8zbjt — Valmir Moratelli (@MoratelliValmir) September 5, 2022