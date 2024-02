Os novos atores que chegam em ‘Renascer’ nesta semana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na segunda fase da novela Renascer, da TV Globo, novos personagens e núcleos serão apresentados ao público. Nomes como Xamã, Vladimir Brichta e Alice Carvalho entram na trama nesta semana. Começando por José Augusto (Renan Monteiro), o primogênito de José Inocêncio (Marcos Palmeira), que aparece após fazer contato com Zé Bento (Marcello Melo Jr). O médico resolve viajar para a fazenda e visitar o pai após um longo período ausente. Ainda na Bahia, outra figura aparece no vilarejo. Damião (Xamã), é um matador contratado para dar fim em José Inocêncio. Ele para na venda de Norberto (Matheus Nachtergaele) para sondar sobre sua próxima vítima. Outro inimigo do fazendeiro aparece na trama, Egídio (Vladimir Brichta), filho único de Firmino (Enrique Diaz), herdou do pai a rixa com José Inocêncio.

A movimentação na fazenda de Egídio fica ainda mais intensa com a chegada de Tião (Irandhir Santos), de sua mulher, Joana (Alice Carvalho), e os filhos do casal, nos próximos dias. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado), o coronel aceita abrigar Tião e família em sua fazenda a pedido da esposa, com segundas intenções. Já no Rio de Janeiro, Teca (Lívia Silva) também enfrenta dificuldades para sobreviver. Ela está grávida de Du (José Duboc), mas vive um dilema por não ter condições de criar a criança. Até que o destino da jovem e de Buba (Gabriela Medeiros) se cruzam.