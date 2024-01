Os ministros de Lula que vão cair no samba da Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna já contabiliza quatro ministros de Lula (PT) que, durante o carnaval, devem vestir fantasias. A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, desfilará no Salgueiro, que homenageia os povos Yanomami. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, e Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, foram convidados para desfilarem pela Portela, que tem enredo baseado no livro Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves. Já Margareth Menezes, ministra da Cultura, é aguardada no desfile da Mangueira, assim como saiu no ano passado, mas ainda depende da sua agenda. A verde e rosa, que vai homenagear Alcione, prepara uma alegoria para suas amigas cantoras. Por fim, mesmo não desfilando, Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, já garantiu a compra de sua frisa no sambódromo, como faz todo ano, para ver de perto os colegas passarem.