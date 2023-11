Os ganhos de Endrick, do Palmeiras, após convocação para Seleção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, o atacante Endrick, do Palmeiras, se tornou um fenômeno nas redes sociais: em menos de 24 horas após o anúncio por parte do técnico Fernando Dinz, o jogador ganhou 200 mil novos seguidores no Instagram, e ultrapassou a marca de 6 milhões de fãs somadas todas as redes. Antes da convocação, Endrick possui 4,3 milhões de seguidores no Instagram, e agora aparece com 4,5 mi.

Em outubro do ano passado, Endrick possuía 1.958,713 milhões somando as três plataformas (somados também Tik Tok e X), enquanto que nesta semana ele atingiu a marca de 6,5 milhões. Depois do Instagram, com 4,5 milhões, ele aparece com 1,8 mi no TikTok e 240 mil no X. No Tik Tok, Endrick ganhou 100 mil novos fãs 24 horas depois da vitória diante do Botafogo, na quarta-feira.

“Ele é um garoto que desde sempre demonstrou maturidade para entender os passos de alcançar sucesso também fora dos gramados, no que diz respeito ao campo dos negócios e nas redes sociais”, explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência exclusiva para a gestão de contratos de patrocínio e imagem do jogador.

Outra parte fundamental deste processo passa pela Roc Nation Sports Brazil. A empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, se tornou acionista majoritária e controladora da TFM Agency, companhia com mais de vinte anos de experiência no futebol mundial e que gerencia a carreira de Endrick, além de outros craques como Vini Jr., Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli.

“Compreendemos que hoje um atleta profissional é visto e referenciado não somente em campo, despertando o interesse de uma legião de fãs também pela sua trajetória, rotina e interesses comuns. É um cenário que traz diversas possibilidades, mas que demanda também maior zelo com o que vai ser comunicado. Nós temos consciência de que nessa esfera as mudanças são continuas, e que a repercussão de tudo é imediata, e por isso procuramos sempre validar nossas impressões com profissionais especializados, sem nunca ‘adestrar’ ou reprimir as individualidades de cada um. Estamos falando de um cenário muito diferente do que existia antes da criação das redes sociais”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.