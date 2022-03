Os embalos de Lula e Dilma na quarta à noite

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Continua animada a agenda de Lula em sua temporada no Rio. Estrela de um jantar oferecido por Gilberto Gil e sua mulher, Flora, de um almoço na casa de Benedita da Silva, e de encontros com artistas e empresários, o presidenciável estará na noite desta quarta (30) no Show de Verão da Mangueira, no Vivo Rio. E ele não vai só: salvo mudança de planos de última hora, a ex-presidente Dilma também é presença certa.

Lula ocupará um dos camarotes da casa – o espaço tem capacidade para 12 pessoas -, e, por questão de segurança, circulará o mínimo possível. Ele não deve ir aos camarins cumprimentar os artistas que vão se apresentar nesta noite, um clássico na agenda cultural carioca, que tem como objetivo arrecadar fundos para a escola de samba. Gal Costa, Chico Buarque, Teresa Cristina e Alcione são algumas das atrações do show, que botará a popularidade de Lula à prova num evento aberto ao público – nenhum desafio aí, pelo contrário: trata-se de um reduto de esquerda, com artistas que já declararam voto ao petista.

Alcione, diga-se, cantou na festa do governador bolsonarista do Rio, Cláudio Castro, na noite desta terça-feira.