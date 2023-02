Os chifres ostentados por Julia Fox na semana de moda de Nova York

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há algo de bestial no reino da alta moda. Primeiro foram as cabeças de leão e pantera adicionadas aos modelos da marca Schiaparelli na Fashion Week de Paris. Agora a atriz Julia Fox, 33 anos, aparece com dois enormes chifres adicionados ao vestido jeans, contribuição (de gosto muitíssimo duvidoso) do estilista de vanguarda Luis De Javier à semana de Nova York. Verdade seja dita: Julia — que ganhou fama ao namorar o destrambelhado rapper Kanye West por seis semanas — atravessou a passarela equilibrando o adereço sem titubear. Antes, já havia se exibido em um macacão com aplicações de metal e em um vestido transparente e uma bolsa cheia de preservativos. Tudo sem sobrancelha, que descoloriu. Alguém notou?

Publicado em VEJA de 22 de fevereiro de 2023, edição nº 2829